王鴻薇：特朗普對中用棒子和蘿蔔兩手策略

藍委王鴻薇接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月9日電（記者 張嘉文）美國共和黨總統當選人特朗普將在20日上任，近日特朗普舉行記者會，提及不排除透過軍事力量或經濟施壓來取得格陵蘭、奪回巴拿馬運河等狂語，讓國際嘩然。中國國民黨籍“立委”王鴻薇對此向中評社表示，看起來特朗普就是棒子與胡蘿蔔的兩手策略運用，他的對中政策應該也是如此，先放話拉高談判籌碼，再來尋求可能達成的目標，所以就會看起來很瘋。



王鴻薇認為，所以接下來這一年，可能國際間難免會非常動蕩，包含地緣政治以及貿易等問題，恐怕會有非常多的不穩定因素存在，執政的“賴政府”必須做好因應準備，而不是一味被美國牽著鼻子走，那只會得不償失。



特朗普將在20日上任，全世界都緊盯他接下來執政走向。特朗普在美國時間周二於海湖莊園舉行記者會，大談吞併格陵蘭和巴拿馬運河的意圖，而且不排除動用軍事或經濟脅迫手段達成目的，另外正考慮透過經濟手段讓加拿大成為美國的一個州等語。



王鴻薇接受中評社訪問，談到特朗普此次回任的風格，牽涉到接下來的美中對抗競爭關係，她說，特朗普看起來是兩手策略運用，也就是特朗普想要處理一個問題的時候，就會把自己的姿態拉到非常，甚至讓外界都認為他很瘋，譬如這場記者會中的許多發言就是如此。



王鴻薇提及，特朗普對中國也是如此，譬如之前他就曾說過，如果北京攻打台灣，他就要炸回去，或者提高關稅到200%等等，可是愈接近特朗普就任的時間，他也伸出橄欖枝。

