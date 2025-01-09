中評關注：韓國瑜對美國主張與賴不同調？

“立法院長”韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月9日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜8日表示，對美國候任總統特朗普就職“謹慎戒懼”，警示台灣要小心應對美中與台關係可能的變化，與民進黨政府全面迎合特朗普的路線進行區隔；韓國瑜後續訪美期間肯定也會表述自己的主張，與賴清德過招。



台“外交部長”林佳龍日前接受外媒專訪時表示，會增加防衛開支向美國購買武器。這是林佳龍上任以來首度接受外媒訪問，談話內容又是對即將上任的特朗普進行回應，很有指標性意義，林佳龍的發言等於錨定了“賴政府”應對特朗普的政策路線，就是會盡力滿足其對台灣的索求，全力迎合。



但是韓國瑜8日下午會見日本台灣商會聯合總會訪團，他在致詞時特地提到，1月20日美國候任總統特朗普就職後，將影響美台之間的關係、中美之間的關係，台灣“謹慎戒懼”面對新的變化。韓未隨“賴政府”一面倒向特朗普、美國傾斜。



尤其韓國瑜18日即將代表台灣率祝賀團出訪美國，參加特朗普就職典禮，外界密切關注韓國瑜將對美中台關係提出什麼論述，倘若瞻前顧後什麼都沒說，只怕會被“賴政府”吃豆腐，間接替賴的倚美路線背書。但如今韓國瑜已對特朗普就職提出“謹慎戒懼”的看法，“賴政府”若想硬把韓拉向倚美路線，將沒有這麼容易。

