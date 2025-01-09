王定宇竟怒嗆柯建銘？郭正亮：柯被邊緣化了

郭正亮。（截自“綠也掀桌”YouTube直播畫面) 中評社台北1月9日電／朝野互鬥不斷，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘4日突然舉行記者會，喊出雙罷，揚言罷免“立法院”正副院長韓國瑜和江啟臣，及國民黨41位區域“立委”。前“立委”郭正亮表示，老柯他這輩子最大的志願就是要當“立法院長”，但始終錯過，就不給他，所以這兩天的大爆發是在發洩他的不滿。一個人開記者會、綠委王定宇把柯逼到角落，都突顯柯被邊緣化。



民進黨“立委”王定宇因開團訂做海軍同款風衣，被國民黨“立委”徐巧芯批評公器私用，事後傳出消息疑是由民進黨團總召柯建銘辦公室流出，王定宇也被爆出上週五在“立法院”議場與柯建銘大吵一架。徐巧芯7日加碼爆料說，王定宇當天甚至“作勢要打柯建銘”。不過，王定宇回應，這是假消息。



郭正亮8日在《綠也掀桌》節目提到柯建銘，“他說：韓國瑜你下台之後、你被罷免之後，‘立法院’就我最資深！我就是院長啦！”他把他內心最大的痛苦講出來了，因為他今年就要滿74歲了，他這輩子最大的志願就是要當“立法院長”，但是始終錯過，人家寧可要蘇嘉全、要游錫堃，就不要你！



主持人李珮瑄問：假設如果今年民進黨過半，會派他當“立法院長”嗎？



郭正亮直說：不會！不是...民進黨不可能過半啦，不可能。他接著表示，在不給任何授權的情況下...我認柯建銘這兩天的大爆發，是在發洩他的不滿。



李珮瑄再問：發洩完了嗎？郭正亮說，差不多了，因為他不能罵“行政院”、也不能罵賴清德。事實上那天有幾個鏡頭，都突顯他被邊緣化。



郭正亮指出，第一個是，他一個人開記者會。第二個是王定宇竟然可以在議場裡面，把他逼到角落、對他兇？因為王定宇那個外套的公文被發現，是從柯建銘辦公室傳出去的。內情不知道，但真的沒看過柯建銘，有人能把他擠到角落、對他兇成這樣。如果以柯建銘過去當權的那16年，誰對他這樣？那接下來就有你好受的！“現在...簡單講，就是根本沒氣場了啦！”



郭正亮直呼：“就是人衰眾人騎，樹倒眾人推！”



李珮瑄又問：他會被換？郭正亮表示，因為這個是倒楣缺啦！蔡其昌當職棒會長多好！