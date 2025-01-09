黃國昌爆料　吳乃仁與北檢檢座聚餐高檔餐廳

黃國昌爆料，賤賣台糖土地的民進黨吳乃仁與北檢檢察官徐名駒，現身低消6萬的高級餐廳包廂。（黃國昌臉書） 中評社台北1月9日電／台灣民眾黨“立院”黨團總召、代理主席黃國昌8日表示，他接獲檢舉，去年12月底晚間，民進黨新潮流大老吳乃仁現身於台北市中山北路二段附近的高檔無菜單料理餐廳，此餐廳包廂低消高達6萬新台幣。由從事人力仲介的陳啟莊招呼接待，且在席間竟還有台北地檢署檢察官徐名駒。“吳乃仁的政治影響力，連檢察官都得敬他三分”。



北檢昨晚回應，“將啟動行政調查”。



“賴著不還的吳乃仁，觥籌交錯的檢察官”，黃國昌8日在臉書發文指出，民進黨派系大佬、賴清德為其清白賭上政治生命的吳乃仁，賤賣台糖土地，服完刑後，未償還造成“國家”的損失，加計利息反倒愈欠愈多，高達1.74億賴著不還。8日黃在經濟委員會針對此事提出質詢。



黃國昌痛批，吳乃仁雄厚的新潮流政治背景，加上賴清德的力挺，讓台糖很為難，所以台糖以吳乃仁名下查無財產替其遮掩，連帶台北地院執行處也不敢認真踐行強制執行程序。造成全體納稅人損失的綠營權貴橫著走，公平正義蕩然無存！



黃國昌說道，除了他今天質詢時揭露吳乃仁出入乘坐BMW7系列豪車、屢屢與政商權貴同赴海峽會高檔餐廳以外，他還接獲檢舉，吳乃仁的政治影響力，連檢察官都得敬他三分。去年12月底晚間，吳乃仁再次現身於中山北路二段附近的高檔無菜單料理餐廳，由在從事人力仲介的陳董事長招呼接待，席間竟還有台北地檢署徐名駒等一票檢察官。



黃國昌請問擔任過廉政署署長的“法務部部長”鄭銘謙：徐名駒等檢察官有沒有逾越檢察官倫理守則？餐敘由誰牽線、低消六萬的包廂，由誰買單？席間又談了些什麼內容？這些問題，除有賴鄭部長的回答，也考驗著台灣司法獨立的底線與檢察官的官箴，是不是又會因為事涉民進黨大佬，再次往後退縮。



根據台媒報導，知情人士透露，該餐廳是米其林日料名店“AD ASTRA”，隱蔽性相當高，老闆是來自紐約的星級主廚，想預約相當困難，且當天共有5名檢察官在場。該人士指出，當天餐會是徐名駒主揪，時間是2024年12月26日，有4名北部檢察官受邀，邀約名義是“歲末年終聚會”，4名檢座原以為是老同學聚餐，沒想到現場還有“柏君人力資源管理顧問公司”負責人陳啟莊。吳乃仁則是用餐後不久現身，這4人對吳乃仁會出席應不知情，感覺是有心人設局“請君入甕”。



據瞭解，北檢檢察官徐名駒早年在士林地檢署服務，後來因有爭議調往北檢公訴組。“檢察總長”邢泰釗擔任北檢檢察長期間，要求他要回到偵查組辦案，不要占公訴缺。徐名駒後來一度調往緝毒組，期間還發紅帖娶嬌妻，後來大休一年，平常辦案表現平平。