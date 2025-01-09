媒體人曝綠營台中市長潛在選將：張廖萬堅　

“教育部次長”張廖萬堅。（中評社 資料照) 中評社台北1月9日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕的任期將在2026年屆滿，藍綠將派誰角逐成各界關注焦點。資深媒體人樊啟明點名民進黨“教育部次長”張廖萬堅是綠營2026台中市長潛在人選，因其雖被認為要爭取首任“體育部長”，但也沒有忽略地方經營、行程照跑，“民進黨那端有很多變數”。



張廖萬堅是台中本地人，現任“教育部”政務次長，曾任“立法委員”。2024年爭取台中市第四選區（西屯、南屯區）“立委”連任失利，敗給國民黨籍廖偉翔，近期廖偉翔被點名罷免，地方已有團體展開罷免連署。政壇認為，張廖萬堅或有意捲土重來，後續發展值得觀察。



據《TVBS》7日公布的最新民調顯示，若國民黨派江啟臣出馬，與蔡其昌對決，江啟臣獲得43%的支持，蔡其昌則為36%，雙方的支持度差距僅有7個百分點；若民進黨派出“立委”何欣純，江啟臣將有50%支持度，何欣純26%；若國民黨派出“立委”楊瓊瓔，並與蔡其昌對決，有36%選民支持楊，38%支持蔡，若楊對上何欣純，支持度則分別為37%、33%。



對此，樊啟明8日在臉書發文表示，最新台中市長互比民調漏了一位潛在人選，就是張廖萬堅，一般認知張廖萬堅要爭取的是首任“體育部長”，但他沒有忽略地方的經營，行程照跑，組織跟宣傳繼續都在運作，反觀蔡其昌接中華職棒會長後就不時缺席地方活動。



樊啟明指出，蔡其昌最近因為中華隊的好表現搶盡鎂光燈，其實地方都知道在棒球這領域，張廖同樣實質在幫很多學校棒球隊奔走募款付出心血，“從台中市長到體育部長都可看到兩人競爭的痕跡”。



樊啟明進一步表示，民進黨在台中現階段有三股勢力有實力角逐市長大位，包括蔡其昌系統、何欣純系統以及張廖萬堅系統，雖同屬新潮流系但沒有整合，儘管蔡目前聲勢不差，但這股棒球熱能否保溫到2026還是未知數，何雖被賴清德點名“加油”，但從民調看，跟江啟臣有不小差距；另外，在地方上也有期待看到江對上張廖“藍綠型男”PK的呼聲，國民黨這邊江啟臣跟楊瓊瓔的協調難度不大，但民進黨那端有很多變數。



上述民調由《TVBS民調中心》所做台中市長選舉民調，調查時間為2024年12月26日至2025年1月6日間進行，調查時間涵蓋每日18:30至22:00，並以電話後四碼電腦隨機抽樣方式進行，有效樣本數為806位20歲以上的台中市民，樣本範圍覆蓋台中市各區，調查結果的抽樣誤差在95%信心水準下為±3.5個百分點，經費來源為《TVBS》。