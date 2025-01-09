賴清德對雙罷踩煞車　游盈隆：明智的決定

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘拋出“雙罷”，包括罷免“立法院”正副院長以及國民黨全部的區域“立委”。身兼民進黨黨主席的賴清德則在昨日的中常會強調，還有其他憲政救濟可運用。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴清德“踩煞車”是明智的決定，否則最後輸家會是民進黨。



柯建銘拋出雙罷，民進黨秘書長林右昌昨在網路節目專訪時表態，從未具體討論過罷免，民進黨也從沒有主導過罷免，賴清德上任未滿一年就全面對抗，接下來的執政怎麼辦？賴清德昨出席民進黨中常會表示，雖說可以理解柯總召和黨團感受，但強調尚有其他憲政程序可以救濟，對於公民團體自主發起的行動，民進黨皆予以尊重。



游盈隆8日在臉書發文表示，欣見台灣避開一場荒謬絕倫的大罷免鬧劇，賴清德、林右昌的說法，傳達了一個重要訊息，就是，民進黨內理性的力量在最後關頭佔了上風，躁進的盲動主義力量暫時偃旗息鼓，從而也避開了一場慘不忍睹的政黨惡鬥與危機。



游盈隆也稱讚，身兼黨主席的賴清德做了一個非常明智且正確的決定，否則當全台皆陷入罷免狂潮時，最後的輸家一定是執政的民進黨。事實上，賴清德才剛上台七個多月，政局混亂，政務如麻，人民正企盼新政府有新作為時，有什麼理由要走上那荒謬絕倫的政黨相互毀滅戰場?