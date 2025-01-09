親綠通緝犯高調發臉書　鄭銘謙：有掌握行蹤

鄭銘謙。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月9日電（記者 張嘉文）有“百億賭王”之稱的林秉文因捲入88會館地下匯兌案，日前棄保潛逃遭到通緝，他昨天在臉書高調發文說，自己逃亡不是因為司法問題，而是因為有個人因素太多事情需要時間來處理。對於林秉文的行蹤，台“法務部長”鄭銘謙今天表示，他不清楚，不過司法檢察機關有掌握，重點在追緝，應該不是由他來向社會大眾說明在哪裡，會影響整個追捕。



在88會館地下洗錢匯兌案件中，扮演第3方支付業者角色的林秉文，涉嫌配合洗錢，遭法辦後以300萬元交保，但棄保潛逃遭通緝，昨天林在臉書發文，為棄保潛逃作出解釋，被批評視司法與法治於無物。



“立法院”司法及法制委員會今日審查“法務部”預算，邀請鄭銘謙列席，他接受媒體訪問時對此表示，林秉文目前人是否在柬埔寨或日本他不清楚，但檢調機關有所掌握。



鄭銘謙表示，林秉文目前由新北地院通緝中，司法機關會積極追補。關於縱放問題，鄭銘謙解釋，這是檢察官起訴，由新北地院審理中，尊重整個案件的偵辦。



至於林秉文嗆何時回來是他自己決定？是否有藐視司法？鄭銘謙說，林秉文現在是被通緝中，如果能夠投案，當然樂見。不過這是法院在審理中的案件，一切尊重案件的偵辦。