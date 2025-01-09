陳佩琪：那晚我只能流著淚一路跟著他到土城

陳佩琪在臉書發文，追憶柯文哲再度被送回土城看守所的前一刻。（照:陳佩琪臉書） 中評社台北1月9日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案被起訴，日前再被裁定羈押禁見。柯文哲的妻子陳佩琪今天在臉書以855字發文回憶，柯文哲自上個月27日交保後，到本月2日短暫返家的點滴日常，指出柯文哲已和昔日她所認識的他有所不同。並再度將柯在返家時對支持者講話的字句貼出“我沒因這事件而心中充滿仇恨，會停下腳步反省過去的人生…”



陳佩琪指出，柯文哲2日從台北家中要返北檢時，二人都哭了。柯離去前緊緊抱住她說：“我這個人是… 是不會講肉麻話，但是妳…妳又要一個人過日子了，妳要好好的…好好的過…”



文末，陳佩琪表示，那晚我只能流著眼淚一路跟著他的車子走到土城…



陳佩琪



我的先生柯文哲在十二月27日中午，終於在離家四個月後，再次踏入家門口，我緊緊抓著他的肩膀，深怕他再次離開我，他看起來有點蒼白虛弱，走路跌跌撞撞的，步履踉蹌，第一時間想儘快扶他進門休息，但他堅持要跟支持者講講話，他說要表達這些日子對支持者不離不棄的感謝，我在旁邊每個字都聽得仔細：“我沒因這事件而心中充滿仇恨，會停下腳步反省過去的人生…”



聽他講這些話，有悸動和讚許，卻更多的不捨和傷痛，因為我發現這個人不像我過去認識的那個柯文哲了，這個人講話思緒不流暢，音量低沉，不斷咳嗽，上句話說出，下句要接什麼都要思考好久，這不是我熟悉的柯文哲啊，那個曾在演講台上風趣幽默、思緒流暢，滔滔不絕、侃侃而談，都是最終是要幕僚在台前舉牌“時間到”才會打住的人啊，現在他像個失智前兆的老人一般，詞語卡卡，舌頭打結，下句不知如何接上句，用詞遣遣字要努力從腦海的資料庫尋找…



他回來這幾天幾乎天天去新竹看爸爸，每次見面都紅了眼眶，淚水幾乎奪眶而出，我第一次見他這樣，印象中衹有婆婆跟我說，2011年我肺腺癌開刀時，他也曾流下眼淚...



他回來這幾天幾乎天天去新竹探視父親，周四一大早他仍按往例南下探視，途中突然急忙打電話給我說要提早北返回家，理由是下午六點的羈押庭中午11點就要回北院報到，他說羈押被撤銷，北院通知就要回復羈押，所以要立刻回去成被囚狀態，我拼命問，上次沒這樣要求啊，為什麼這次變這樣，心中已有不祥預感，婆婆痛心極了，隨便買些東西讓他在車上吃，他又再次打電話給我說回家衹有換衣服五分鐘就要離開了，我一直哭著問，不能吃過飯再走嗎？他說他現在是被囚狀態，不能待在家里了，叫我拿套衣服給他穿，本想讓他穿上次交保的白色夾克外套，祈求順利，他卻跟我說找件今天晚上可以裹起來穿著睡覺的衣服就好了…



隱約他在跟我暗示什麼，我心里是拒絕不去想，但感覺他好像在跟我說好久不能回來了，我哭了，他也紅了眼眶，離去前緊緊抱住我說（原文）：“我這個人是… 是不會講肉麻話，但是妳…妳又要一個人過日子了，妳要好好的…好好的過…”



那晚我只能流著眼淚一路跟著他的車子走到土城…