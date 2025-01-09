憲訴法覆議案今協商　黃國昌曝韓憂綠用這招

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月9日電（記者 鄭羿菲）針對“行政院”對《“憲法”訴訟法》修正案提出覆議，“立法院”已排定明天院會處理，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表明不會邀請“行政院長”卓榮泰來報告，引發綠營砲轟。針對國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨晚突發出9日下午針對憲訴法覆議案的朝野協商通知，台灣民眾黨代理主席黃國昌9日表示，或許韓國瑜有苦心，怕民進黨半夜又暴力破窗衝入議場，要癱瘓議事程序，通通不準投票，卓榮泰的覆議案就成功了。



台灣民眾黨“立法院”黨團9日上午召開“司法公平嗎？民意大公開！”記者會，民眾黨代理主席黃國昌、“立委”陳昭姿出席。



黃國昌表示，對於憲訴法覆議案朝野協商，民眾黨團的原則是按照“立法院”職權行使法與議事規則進行就好。韓國瑜召集朝野協商或許有苦心，怕民進黨深夜又要以暴力杯葛議事的方式，讓明天大家通通不准投票，卓榮泰的覆議案就成功了。這就是賴清德所謂的更大的民主嗎？



黃國昌批評，民進黨已經把“憲法”法庭的綠色大法官看成是自己的禁臠了，一天到晚都要“釋憲”，任何法案只要不順他們的意就“釋憲”，把“憲法”法庭當成自家的政治工具，得心應手，毫無節制。現在的綠色威權跟幾十年前台灣人民所反對的威權獨裁，到底有哪裡不一樣？