美智庫評台海風險高　李彥秀：綠未緩和兩岸

藍委李彥秀。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月9日電（記者 楊騰凱）美國智庫“外交關係協會”連續8年將台海危機列為第一級風險。對此，中國國民黨籍“立委”李彥秀今日受訪表示，這代表民進黨對於兩岸關係的風險控管能力，受到美國政府官員與外交政策學者專家的高度擔憂，民進黨重心都放在增加軍備延長兵役，缺乏緩和兩岸關係的戰略層級指導原則。



美國智庫“外交關係協會”7日公布2025年“預防優先次序調查”（Preventive Priorities Survey）衝突風險評估年度報告，連續第8年將台海危機列為第一級風險，並將其對美國利益影響評為最高等。



李彥秀表示，台海的風險與危機早就不是新聞，2021年經濟學人就將“台灣，全世界最危險的地方”作為封面故事，CNN著名國際情勢分析節目主持人札卡利亞更認為“台灣，沒有最危險，衹有更危險”，連前台灣“國防部長”邱國正都坦承兩岸瀕臨動武，擔心的睡不著，周末假日更常駐衡山指揮所“睡山洞”監控敵情。



李彥秀指出，此次美國智庫“外交關係協會”連續第8年將台海危機列為第一級風險，也代表民進黨對於兩岸關係的風險控管能力，受到美國政府官員與外交政策學者專家的高度擔憂。過去8年民進黨處理兩岸關係的重心，都放在增加軍備、延長兵役、強化民防的“戰術層級”，卻缺乏“戰略層級”緩和兩岸關係的指導原則，讓台灣在兩岸關係上逐漸失去主導性，最後淪為美中共管台海的窘境。



李彥秀表示，兩岸關係冰凍三尺，絕非一日之寒，賴清德期待的“春暖花開，溝通之窗”更是遙不可及。然而，即將上任的美國候任總統特朗普更讓原本就屬於第一級風險的台海穩定增添新的變數，特朗普可以公開表示，不排除武力取得巴拿馬運河以及格陵蘭，更宣稱要將加拿大納為美國第51州，衹有你想不到，沒有特朗普講不到。



李彥秀指出，特立獨行的特朗普所帶來的政治與經濟衝擊，恐怕已經超出所有外交專業人士的想像。我們還是要呼籲民進黨政府，在兩岸關係上的自我退縮，選擇性的逃避，就是讓台灣在兩岸關係上更失去話語權，也讓台灣的利益淪為大國交易下的籌碼。