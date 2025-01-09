郭正亮預測民眾黨111集會應有10萬

郭正亮（左）認為，民眾黨111集會應該會超過10萬人。（綠也掀桌YouTube畫面） 中評社台北1月9日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案被起訴求刑28年6個月羈押禁見。民眾黨代理主席、“立委”黃國昌號召1月11日聚集中正紀念堂自由廣場捍衛司法公義。前“立委”郭正亮指出，中國國民黨“立法院長”韓國瑜2020大選前，在中正紀念堂最後一場造勢聚集了20萬人。民眾黨111集會應該會超過10萬人。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮8日在《綠也掀桌》節目提到，韓國瑜2020選前最後一場造勢活動就在中正紀念堂，外溢到什麼程度？那天晚上他在東森上電視，捷運人多得根本搭不到車！他出東森，決定走路回家。東森電視台在忠孝西路1號，他家在羅斯福路，沿路通通都是人。民眾從中正紀念堂外溢到中山南路，馬路有幾個線道都不能開車。那一場從忠孝西路一路到自己家，百分之百肯定超過20萬人。



郭正亮指出，北北基桃地區人口就1千萬人，騎摩托車或捷運都很容易到中正紀念堂附近。主持人李珮瑄擔憂地提到，她街訪時，有4分之3的民眾完全不知道111集會這個活動。但郭正亮說道，像台灣民眾黨籍議員江和樹訂12輛遊覽車，一小時報名就全滿了！因此他推測民眾黨111集會，“應該會超過十萬人”！



主持人問，10萬人足夠讓賴清德有一點警惕嗎？郭正亮認為不會。但郭正亮認為，中正紀念堂一定會擠滿人，因為五萬人就能將中正紀念堂擠滿。柯文哲參選2024大選的選前之夜，在凱道造勢就超過20萬人參與。更何況現在柯文哲落難，是最辛苦的時候。主持人補充，111集會算是賴清德上任之後，第一場大型的抗議活動。

