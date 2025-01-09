不義遺址條例攻防　綠團痛批高金素梅

高金素梅針對《不義遺址保存條例草案》提出修法版本。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月9日電（記者 黃筱筠）“立法院”教育及文化委員會今天審查《不義遺址保存條例》草案，台灣人權促進會、台灣民間真相與和解促進會等團體今天也在“立法院”召開記者會提出訴求。希望相關法案審議能儘速通過，儘速保全不義遺址，但對於國民黨“立委”鄭天財與無黨籍“立委”高金素梅提出的，擴大不義遺址適用範圍到清朝，試圖淡化、模糊戰後威權統治時期“國家”暴力不義空間的保存，希望國民黨拿出誠意真誠面對轉型正義。



《不義遺址保存條例》草案引發藍綠攻防，藍軍認為未來不義遺址審查委員，可能會與過去促進轉型正義委員會人選重疊，批該條例可能讓“促轉會”“借屍還魂”。



根據“文化部”規劃，該條例不義遺址定義，為1945年8月15日至1992年11月6日間，威權統治期間“國家”不法侵害人權事件的發生地。但藍軍認為，應追溯納入納入日據時期，甚至清朝，朝野無共識。



台灣人權促進會資深研究員施逸翔指出，上次委員會最具爭議的版本，是兩位具有原住民族身份的無黨“立委”高金素梅、國民黨“立委”鄭天財所提出的版本，試圖將原本依據《促進轉型正義條例》所定義的威權統治時期“不義遺址”，擴大到清代以降的人權事件都可以適用，試圖淡化與模糊基於“轉型正義工程”對這些戰後威權統治時期“國家”暴力不義空間的保存、記憶、標示、推廣人權民主教育的重要工作，弱化台灣民主鞏固



他表示，長期關注、實際推動轉型正義工作的各民間團體，早已對《不義遺址保存條例草案》推遲多年深感不安。在2025年初、會期結束前“立院”文教委員會繼續審議，民間團體共同站出來舉辦這場記者會，表達公民社會對於目前《不義遺址保存條例》草案各版本的具體建議，以及該法案對於持續推動轉型正義工作的重要意義。



文化及教育委員會今天審查《不義遺址保存條例》草案，包括：民進黨“立委”范雲、林宜瑾、黃捷、張雅琳、國民黨“立委”鄭天財、無黨籍“立委”高金素梅都有提出修法版本。