吳乃仁與檢察官餐敘？吳思瑤：捕風捉影

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月9日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨代理主席黃國昌昨天爆料，去年12月底晚間，新潮流系大老吳乃仁再次現身一間高檔無菜單料理餐廳，據悉該餐廳包廂低消高達新台幣6萬，席間竟還有台北地檢署徐名駒等一票檢察官。民進黨新系“立委”吳思瑤今天受訪說，“立法院”現在都喜歡捕風捉影、連連看，一起出入同間餐廳、共餐，受邀的人是否有任何關連？這都有待釐清，不要看到黑影就開槍。



黃國昌指出，除了他質詢時揭露吳乃仁出入乘坐BMW 7系列豪車、屢屢與政商權貴同赴“海峽會”高檔餐廳以外，他接獲檢舉，吳乃仁的政治影響力，連檢察官都得敬他三分。“去年12月底晚間，吳乃仁再次現身於中山北路二段附近的高檔無菜單料理餐廳，由在從事人力仲介的陳董事長招呼接待，席間竟還有台北地檢署徐名駒等一票檢察官。”



吳思瑤今天受訪說，稍早“法務部”正式說明會啟動行政調查，是否違反檢察官的倫理守則，就透過行政調查釐清。但當今“立法院”大家都喜歡捕風捉影、連連看。一起出入同間餐廳、共餐，受邀的人是否有任何關連？都有待釐清，不要看到黑影就開槍。



她也說，以這樣的揭露就要把所有人鞭屍，影射犯了滔天大罪，也太快下定論。如果這樣的話，黃國昌對於民眾黨前主席柯文哲跟財團多次密集餐會，或是跟涉案京華城相關人等有密會，為何黃國昌都沒有評論過半句話。



吳思瑤表示，希望大家就事論事，不要看圖說故事。“法務部”為了慎重並跟社會交代，已經啟動行政調查。因為吃飯就無限上綱，恐怕有點太超過了，不過這一向是黃國昌的風格，黃國昌的正義就是會轉彎，碰到不喜歡的人，批判的民進黨的人，就拿高標準檢視。如果對民眾黨自家人顯然又是另一個標準。如果沒有任何不法、關聯，就胡亂指設，黃國昌又要承擔怎樣的言論責任呢？



民進黨新系“立委”鍾佳濱受訪表示，所謂爆料就新聞界角度至少是新鮮的，但是如果炒冷飯，這不叫爆料。這個星期六民眾黨有釘孤枝遊行，試圖要干涉司法，對任何關係不能用連連看的方式去影響檢方偵辦案件。