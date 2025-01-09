民調：47%反對罷韓國瑜60%反對罷藍委

47.3%的民眾不支持民進黨團罷免韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月9日電（記者 楊騰凱）親藍智庫“新國會智庫”今公布民調，高達47.3%民眾不支持民進黨團罷免中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜的院長職務，比支持高出10個百分點，更有60.9%民眾不支持民進黨團主張罷免國民黨區域“立委”。



藍委說，賴清德看到這份民調會冒一身冷汗，奉勸賴不要想改回帝制試圖當“賴世凱”。



“新國會智庫”今日召開時事議題民調發布記者會，公布七大議題民調結果，主持人為國民黨團副書記長、“新國會智庫”董事長羅智強，與談人包括中國文化大學廣告系教授鈕則勳，以及藍委王鴻薇、李彥秀、廖偉翔。



民調結果如下：



一、民進黨黨團提案罷免國民黨籍“立法院長”韓國瑜，支持為33.5%，不支持為47.3%。



二、民進黨黨團宣布要罷免所有在野黨的區域“立委”，進行全台大罷免，支持為27.2%，不支持為60.9%。



三、民進黨黨團主張要向大法官聲請解散國民黨，支持為22.2%，不支持為66.4%。



四、“立法院”通過“憲法”訴訟法修正案，15位大法官必須有三分之二出席，也就是至少10位大法官出席，其中需要9位大法官同意，才能做出違反“憲法”的判決，支持為56.7%，不支持為30.6%。



五、“立法院”通過《公職人員選舉罷免法》正案，罷免連署必須附上身分證影本，支持為52.9%，不支持為41.3%。



六、“立法院”通過《財政收支劃分法》修正案，增加全台各縣市約3700億元的統籌分配款，支持為47.4%，不支持為37.6%。



七、“立法院”的司法及法制委員會完成“關說司法罪”審查，政治人物或有權勢的人試圖影響司法判決，將被追究刑事責任，支持為81.7%，不支持為12.2%。