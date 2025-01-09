綠控草屯鎮長選將簡賜勝家族民宿違建

民進黨草屯鎮長候選人蔡銘軒競選總部控對手簡賜勝經營民宿帶頭違建。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月9日電（記者 方敬為）南投縣草屯鎮長缺額將於18日補選，藍綠陣營激烈攻防，民進黨候選人蔡銘軒競選總部今天召開記者會，指控國民黨籍候選人簡賜勝家族在農地經營“陽光會館”民宿，且建物有50%以上是違建，該民宿就在簡家營建公司承包興建的“九九峰遊憩園區”旁，籲選民拒絕只為家族利益的政治人物。簡賜勝競總回應，陽光會館是列冊合法旅宿，對手陣營是烏龍爆料。



蔡銘軒競選總部9日召開“九九峰遊憩園區旁，最大的違建是誰的？”記者會，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴、不分區“立委”林楚茵共同拿出地籍謄本、照片等資料，指控簡賜勝帶頭違法經營違建民宿，沒資格參選鎮長！



林楚茵指出，簡賜勝在競選過程提出的政績中，有一項爭取“九九峰遊憩園區”，得標廠商正是其家族企業總福營造，標案金額高達新台幣1億多元，先前已質疑該政績是自己爭取、自己標，“左手通右手”，如今又有民眾看不下去，向競總爆料，簡賜勝爭取“九九峰遊憩園區”是在替自家的違建民宿加持。



林楚茵表示，該民宿叫做“陽光會館”落座於九九峰遊憩園區旁，經過地籍騰本調查，發現土地為農牧用地，所有權人姓簡外，所有權人的住址與“總福營造”相同，該民宿地點，就在簡賜勝爭取政府標案九九峰的旁邊，民宿違建比超過50%，包括大餐廳、游泳池、停車場、電梯等重要對外營業設備都是沒有使用執照的違建。



陳玉鈴說，九九峰重大工程建設就在簡賜勝違建民宿旁邊，想請問簡賜勝的這項“政績”到底是圖利了誰？如此大的違建就在簡賜勝家族裡面，這樣的人怎麼當草屯鎮長呢？倘若未來簡賜勝真的當選鎮長，根據違建通報處理的程序，鎮公所會處理嗎？她要呼籲草屯鎮民睜大雙眼，拒絕只為家族利益的鎮長候選人。



簡賜勝競選總部回應，陽光會館是“交通部”觀光署列冊的合法旅宿，在觀光署旅宿網當中就可以搜尋到相關資料，對手陣營是烏龍爆料。