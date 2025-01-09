憲訴法覆議案協商　藍堅持不邀卓榮泰報告

國民黨團書記長林思銘接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月9日電（記者 張嘉文）“立法院”日前三讀通過《“憲法”訴訟法》修正案，“行政院長”卓榮泰上周提出覆議，中國國民黨“立法院”黨團表態將予以否決，且不會邀請卓揆來報告，國民黨籍“立法院長”韓國瑜今天下午將對此召集協商。國民黨團書記長林思銘今天受訪時強調，國民黨的立場非常清楚，要盡速否決覆議，所以會提案建議卓揆不用來報告。



針對“行政院”對《“憲法”訴訟法》修正案提出覆議，“立法院”已排定明天院會處理，國民黨團表明不會邀請卓榮泰前來報告，引發綠營砲轟，但韓國瑜昨晚突發出9日下午針對憲訴法覆議案的朝野協商通知，外界解讀韓不希望藍綠在此事上再度爆發大規模衝突，所以希望有協商空間。



林思銘今天在“立法院”受訪時表示，這場協商是民進黨發函要求韓院長來召集的，而覆議案時程是要在15天內完成，因此“立法院”也必須盡快來審查，而國民黨立場非常清楚，因本會期是預算案，預算審查離院會結束的21日，只剩下十幾天而已，所以時間非常有限。



林思銘說，朝野都希望總預算要盡快通過，所以針對覆議案就要迅速審查完成，最佳時機點當然是在明天能夠順利投票進行。



林思銘強調，今天下午的協商，希望民進黨能釋出善意，在賴清德昨天中常會談話，以及民進黨秘書長林右昌的態度可以看出，賴應也不希望未來朝野繼續惡鬥下去，國民黨團針對覆議案會堅持立場，盡速投票完成，也希望民進黨和他們的想法一致，朝野一致往前走，不要再有任何對抗、朝野的攻防。