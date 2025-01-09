美前國務次卿柯拉克：台積電赴美　美台三贏

基思·柯拉克。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月9日電（記者 俞敦平）2025天下經濟論壇冬季場今天在台北舉行，前特朗普政府時期的美國前國務院次卿基思·柯拉克（Keith Krach）以“美選後的新世界”為題發表演說，探討技術競爭與信任的重要性。他強調自由世界需團結以信任為核心，推動技術與經濟合作，並以台積電在美國的成功投資為案例，闡述美台合作如何在創新、繁榮與安全上實現“三贏”局面。



基思·柯拉克（Keith Krach）是普渡大學科技外交研究院的共同創辦人兼主席，曾任通用汽車最年輕的副總裁、DocuSign董事長兼執行長，以及全球最大B2B電子商務平台Ariba的共同創辦人，並任美台商會主席和在特朗普第一任期內，擔任美國國務院經濟成長、能源與環境事務次卿。他在特朗普政府內負責推動多項經濟與科技政策，包含促成台積電赴美投資，以及主導美中科技脫鉤的重要計劃“乾淨網路”（Clean Network）。柯拉克離開公職後，仍積極推動可信賴的科技生態圈，並在普渡大學成立科技外交協會，致力於科技與外交的結合，強化民主國家的合作關係。



在天下經濟論壇冬季場上，基思·柯拉克透過錄影演講，深入探討美國大選後可能對全球經濟及台灣科技發展帶來的影響。他首先指出，當前科技已不僅僅是一種工具，而是自由與威權價值觀對抗的主戰場。人工智慧、半導體、6G、量子計算等尖端科技，將決定未來世界的命運。

