江啟臣想加入赴美祝賀團　綠委：要審完預算　

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月9日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與“副院長江”啟臣是否能夠一同赴美，參加特朗普就職祝賀團，但是“立法院”將在21日休會，法案審查能否來得及？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，21日前要完成總預算審查，可能會很趕，希望國民黨不要提出不合理砍預算提案。若21日前沒有辦法完成總預算審查，江啟臣勢必要留下來處理議案。如果能夠“正副院長”代表賴清德去祝賀特朗普就職，那是好事，但是“立法院”事情要先做完。



美國總統當選人特朗普將在20日上任，賴清德指派“立法院長”韓國瑜，率訪團前往參加就職典禮。原本已經確定包含韓國瑜在內8名訪團成員，但“外交部”卻在本週突然收到“立法院”來函，要求增加1位成員，讓“立法院副院長”江啟臣也能參加，外交單位對此感到困擾，希望江啟臣能自行跟國民黨“立委”協調。



賴清德指派“立法院長”韓國瑜擔任特使，率朝野“立委”到美國出席特朗普就職典禮，目前確定的名單為國民黨“立委”李彥秀、柯志恩、葛如鈞，民進黨“立委”王定宇、陳冠廷、郭昱晴以及民眾黨“立委”陳昭姿等7人，加上韓國瑜共8人前往，將於18日啟程。



對於江啟臣想要參加特朗普就職典禮，以“正副院長”規格率團，吳思瑤表示，賴清德邀請韓國瑜組成赴美祝賀團，這個層級有代表性意義，希望對於此行傳達台灣民主價值，我們當然希望看到規模越來越大。韓國瑜“院長”若無法休會前完成議案，會先行啟程，假若加速總預算案等審查，我們也支持持江啟臣一起去，但是“立法院”功課要先做好。



她也說，“立法院”預算審查進度最落後是司法法制委員會，因為之前都在排爭議法案，“法務部”預算現在才在審查，21日要完成總預算審查可能很趕。希望國民黨不要提出不合理砍預算的提案。若21日前沒有辦法完成，江啓臣勢必要留下來處理議案。若能讓“正副院長”代表賴清德去祝賀特朗普是好事，但是“立法院”事情要先做完。