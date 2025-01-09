特朗普保護費說　柯拉克：台應主動投資防衛

前美國國務院次卿基思·柯拉克（Keith Krach）。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月9日電（記者 俞敦平）2025天下經濟論壇冬季場今天在台北舉行，前特朗普政府時期的美國前國務院次卿基思·柯拉克（Keith Krach）在QA環節時強調美國與台灣的合作在新全球局勢中至關重要。面對地緣政治與經濟挑戰，台灣需主動投資“國防”、深化夥伴關係，展現台灣是捍衛全球自由的核心角色地位。



基思·柯拉克（Keith Krach）是普渡大學科技外交研究院的共同創辦人兼主席，曾任通用汽車最年輕的副總裁、DocuSign董事長兼執行長，以及全球最大B2B電子商務平台Ariba的共同創辦人，並任美台商會主席和在特朗普第一任期內，擔任美國國務院經濟成長、能源與環境事務次卿。他在特朗普政府內負責推動多項經濟與科技政策，包含促成台積電赴美投資，以及主導美中科技脫鉤的重要計劃“乾淨網路”（Clean Network）。柯拉克離開公職後，仍積極推動可信賴的科技生態圈，並在普渡大學成立科技外交協會，致力於科技與外交的結合，強化民主國家的合作關係。



基思·柯拉克（Keith Krach）在2025天下經濟論壇冬季場以“美選後的新世界”發表主題演說後，基思·柯拉克在開放問答環節中，他針對美國前總統特朗普提及的“台灣應該要繳交保護費”一事，闡述了自己對台美關係及全球自由防線的見解。



柯拉克指出，保護的概念突顯了台灣對於防衛能力的需求，而費用則反映了捍衛自由的成本。他認為，這兩者都是真實且不容忽視的議題。台灣必須為自身的自由與安全承擔主要責任，透過足夠的資源投入與戰略規劃來加強防衛能力。他強調，只有台灣才能決定如何在資源分配與訓練中進行取捨，以達到自我保護的目標。

