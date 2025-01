柯拉克：強化台灣在信任科技領域的領導地位

美國前國務院次卿基思·柯拉克(Keith Krach)。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月9日電(記者 俞敦平)2025天下經濟論壇冬季場今天在台北舉行,前特朗普政府時期的美國前國務院次卿基思·柯拉克(Keith Krach)指出,科技的角色正從推動經濟增長轉變為國家安全的核心。他強調台灣在全球信任科技發展中具關鍵地位,並將透過多項國際合作計劃推動台灣成為信任科技的領導者。



基思·柯拉克是普渡大學科技外交研究院的共同創辦人兼主席,曾任通用汽車最年輕的副總裁、DocuSign董事長兼執行長及全球最大B2B電子商務平台Ariba的共同創辦人。他任美台商會主席和在特朗普第一任期內,擔任美國國務院經濟成長、能源與環境事務次卿。他在特朗普政府內負責推動多項經濟與科技政策,包含促成台積電赴美投資,以及主導美中科技脫鉤的重要計劃“乾淨網路”(Clean Network)。柯拉克離開公職後,仍積極推動可信賴的科技生態圈,並在普渡大學成立科技外交協會,致力於科技與外交的結合,強化民主國家的合作關係。



在2025天下經濟論壇冬季場的以“美選後的新世界”發表主題演說後,基思·柯拉克在開放問答環節中,深入探討台灣在新的信任科技下的角色。他強調台灣在“信任科技”(Trusted Technology)領域中將扮演的關鍵地位。



柯拉克首先表示,科技不再僅僅是經濟增長的推手,而是國家安全的基石。他提到,由於信任科技在保障民主與自由中的重要性,台灣已成為美國及國際社會的關鍵夥伴。他以其領導的普渡大學克拉克科技外交研究所(Krach Institute for Tech Diplomacy)為例,指出該機構與台灣合作推出了四項主要計劃,旨在強化台灣在信任科技領域的全球領導地位。



第一項計劃是“台灣創新與繁榮中心”(Taiwan Center for Innovation and Prosperity)。該中心致力於加速科技突破、促進經濟成長,並提升台灣在國際上的影響力。柯拉克強調,這一計劃將協助建立台灣作為信任科技全球領導者的品牌形象。