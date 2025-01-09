台方：特朗普新關稅對台資通與汽車較有影響

台“經濟部次長”何晉滄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月9日電（記者 鄭羿菲）CNN報導，美國總統當選人特朗普正考慮宣布國家經濟緊急狀態，將實施大範圍關稅政策。台“經濟部次長”何晉滄9日表示，關稅可能對台灣的ICT產業與汽車產業比較有影響，政府也正跟業者保持聯繫，會等特朗普正式宣佈政策後，再與業者詳細推演。



“行政院”9日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“衛生福利部”長邱泰源、“經濟部次長”何晉滄出席。



何晉滄表示，關稅部分可能對台灣的ICT產業與汽車產業比較有影響，“經濟部”盤點過，以汽車產業來說，大部分都是汽車零組件輸到美國，整車輸出的部分，美國並不在市場之列。至於ICT產品主要是高階伺服器、筆電與桌上型電腦，目前台灣輸往美國的市場的比例相對是比較高一點。



何晉滄說，“經濟部”除了將待特朗普政策正式宣佈後，與業者推演應對方式外，也會協助一些台灣較具優勢的產業到美國，我們會再與相關產業討論。



媒體問及，台灣的ICT產業與汽車產業商品，若美國境內沒有廠商生產，關稅將轉嫁給美國人民？何晉滄說，邏輯是對的，但會影響到我們廠商的市場價格，因為我們的商品需要與其他國家競爭，業者也會考量市場競爭面後做出決策。