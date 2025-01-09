彰化民眾抗議建火葬場　掛王惠美照撒冥紙

群眾反建火葬場，懸掛彰化縣長王惠美照片撒冥紙洩憤。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化1月9日電（記者 方敬為）彰化縣政府決議在芳苑與二林交界設立生命園區，興建縣內首座火葬場，引發當地居民強烈反彈，縣府今天舉辦說明會，民眾集結會場外抗議，現場湧入近400人，群眾情緒沸騰，不只用大聲公咆哮表達訴求，甚至將中國國民黨籍縣長王惠美的黑白照片掛在車輛上，丟雞蛋、撒冥紙，場面相當混亂。



彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，歷屆縣長都喊出要蓋火葬場，但前後歷經20多年，都因為無法取得當地民眾共識，以抗爭收場。王惠美本屆任期將於2026卸任，宣示“現在不做，以後會後悔”，並選定於芳苑公墓旁9公頃土地設火葬場，引發周遭鎮民不滿，認為芳苑、二林等四鄉鎮是彰化縣農漁業重鎮，燃燒的戴奧辛嚴重空污，恐將帶來農漁業浩劫、火葬場選址再爆發爭議。



縣府9日在二林鎮舉辦“生命園區”規劃說明會，反火葬場自救會號召群眾在場外抗議，並表示彰化縣政府以殯葬地目，要強行闖關，辦事草率，火葬場預定地是1940年規劃的殯葬用地，如今已過75年，早已與當年環境不同，縣府應該重新檢視區位和適性，不應為了要燒死人、賺死人錢，藐視地方居民的生存權益與感受。



自救會不滿表示，火葬場設置理由，竟然以這裡人煙稀少，但其實周邊有許多聚落、養老院，難道我們這些不是人嗎！抗議群眾相當激憤，並將王惠美的黑白照片懸掛在車輛上，並掛出“彰化‘亡會美’安息”布條，撒冥紙、丟雞蛋、丟蔬菜宣洩不滿情緒。