柯拉克：美台合作以三層面改變全球科技生態

前美國國務院經濟成長、能源與環境事務次卿基思·柯拉克（Keith Krach）發表演說。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月9日電(記者 俞敦平)2025天下經濟論壇冬季場今天在台北舉行，基思·柯拉克（Keith Krach）在回應關於美台關係如何影響全球科技產業的問題時，他表示，雙方合作促進創新、繁榮與安全，不僅奠定先進技術領域的領導地位，也為全球穩定帶來關鍵助力。



基思·柯拉克（Keith Krach）是普渡大學科技外交研究院的共同創辦人兼主席，曾任通用汽車最年輕的副總裁、DocuSign董事長兼執行長，以及全球最大B2B電子商務平台Ariba的共同創辦人，並任美台商會主席和在特朗普第一任期內，擔任美國國務院經濟成長、能源與環境事務次卿。他在特朗普政府內負責推動多項經濟與科技政策，包含促成台積電赴美投資，以及主導美中科技脫鉤的重要計劃“乾淨網路”（Clean Network）。柯拉克離開公職後，仍積極推動可信賴的科技生態圈，並在普渡大學成立科技外交協會，致力於科技與外交的結合，強化“民主國家”的合作關係。



在2025天下經濟論壇冬季場的以“美選後的新世界”發表主題演說後，基思·柯拉克在開放問答環節中，分享了他對美台關係在全球科技產業中的重要角色的見解。柯拉克指出，美台合作以三個層面深刻改變全球科技生態：創新、繁榮與安全。



柯拉克首先談到創新，指出美國設計創意與台灣製造技術的結合，成為“跨國”創新的典範。這種協同效應不僅讓雙方在半導體等先進技術領域持續保持領導地位，還為台灣企業拓展國際市場創造了新機會。他認為，這樣的合作模式不僅深化雙方的夥伴關係，還對其他國家與地區產生了示範效果，進一步推動全球科技進步。

