張炳煌：兩岸書法交流熱　都用繁體字

“中華民國”書學會長張炳煌接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月2日電（記者 張穎齊）兩岸有共同的中華藝術文化，“中華民國”書學會長張炳煌接受中評社訪問表示，他推廣書法藝文活動數十年，兩岸的書畫交流一直都有在進行，雖說來台的大陸書法家已逐年變少，可是互訪還是不斷，且中華文化、書法文字在台灣是愈來愈熱，撇開政治的眉角，純粹藝文應持續積極推動，兩岸共享文字之美。



張炳煌表示，兩岸之間一直以來都有很多書畫揮毫活動，其實大家想法都一樣，只要撇開政治。在文化方面，兩岸都很重視中華傳統文化的往來，對岸雖然在教育文書中使用的字是簡體字，但拿毛筆寫書法時都是正體字（亦稱繁體字），與台灣一樣，兩岸的書法往來機會很多，共享文字之美。



張炳煌，1949年生於基隆，世新大學電影科學士，台灣毛筆、硬筆書法家，從事書法藝文研究50年，歷任淡江大學中國文學系教授、文錙藝術中心主任、書法研究室主任、國際書法聯盟總會理事長、台灣e筆數位書畫藝術學會理事長、台灣佛教傳道協會理事長、2010年中國書法十大年度人物等，榮獲多項獎項、聞名國際。



張炳煌指出，兩岸書法揮毫往來多，去年12月也有大陸書畫家經香港專案來台，只是人數沒以前那麼多了，而他去年也有去廣東參加，甚至去年10月還曾被邀請到北京參加相關論壇，但因臨時有事沒去。只要撇開政治，兩岸將文字之美發揚光大、寫得漂亮，而他也不只會去大陸，今年2月也要去日本參展，還有很多國際性活動，在台灣桃園也有橫山書法藝術館的策展，兩岸、國際書法名家互相切磋。



張炳煌向中評社說，雖說兩岸因政治敏感，有影響關係，但書法藝文都盡可能去避開，不去影響書畫交流，不過若牽涉到太官方單位層面，就只好應規定要求、順著遵循。