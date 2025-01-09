柯建銘冗長發言25分鐘　韓國瑜嘆氣

韓國瑜對“行政院”提出的覆議案召集協商，朝野黨團幹部出席。（中評社 楊騰凱攝 中評社台北1月9日電（記者 楊騰凱）“行政院”對《“憲法”訴訟法》修法提出覆議，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午對此召集朝野協商。民進黨團總召柯建銘在會議一開始就提出程序發言，並冗長發言25分鐘。韓國瑜則嘆了一口氣，向柯說謝謝，並提醒柯注意發言時間。



藍白日前聯手在“立法院”通過《“憲法”訴訟法》修正案，明定召開“憲法”法庭的門檻為10席大法官，另外至少要有9席大法官同意才能做出“違憲”判決。目前“司法院”有7席大法官任期屆滿，現有的8席大法官不足召開“憲法”法庭的法定人數。



“行政院”2日對《“憲法”訴訟法》修法提出覆議。“立院”收到覆議要求後，將召集“立委”記名投票，若超過半數“立委”不同意“政院”覆議案，“行政院”則應接受修法。



韓國瑜今日下午對“行政院”提出的覆議案召集協商，朝野黨團幹部出席。



柯建銘在協商時舉手表示要進行程序發言，取得了韓國瑜的同意。柯建銘表示，韓國瑜自嘲說要被罷免了，自己不敢說今天是韓國瑜最後一次主持朝野協商，不過今天媒體訪問他，是不是依然要罷免韓國瑜？自己當然主張要罷免韓國瑜，明知不可為仍為之。



柯建銘表示，現在不少人說柯建銘領導的民進黨團現在表決沒贏過，沒過半我們表決當然輸，但就算表決輸了，也要贏得論述、贏得民心。



柯建銘指出，“立法院”打架再打下去會出人命，他之前也跟國民黨團說，我們以後都不要打架，重設“立法院”文化，表決輸就算了，該“釋憲”就去“釋憲”。今天早上10時30分國民黨團總召傅崐萁打電話給我，我說大家老兄弟，大家好好談，一定什麼事情都沒有，覆議案一定如期完成。不過“立法院”是大家的“立法院”，不是韓國瑜一個人的武林，更不是傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌一個人的武林。