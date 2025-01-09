吳乃仁和檢察官米其林宴　過程全曝光

吳乃仁。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電／台灣民眾黨代理主席黃國昌昨天爆料，民進黨新潮流大老吳乃仁去年與台北地檢署5名檢察官在米其林知名餐廳聚餐，而吳乃仁還帶一名正妹同行，餐廳包廂低消新台幣6萬元起跳。黃國昌質疑“誰付費”、檢座是否有違法之舉？根據週刊報導，據悉，北檢共4位檢察官是於去年12月26日應徐名駒之邀前往聚餐，席間吳乃仁突帶正妹現身，受邀的4位檢察官稱不知為何他會來，也都以為是徐名駒付帳。此事爆開後，4位檢察官都“睡不著覺”，但自認沒做違法事。



《鏡週刊》9日報導指出，這些檢察官是因為徐名駒的邀約而赴宴，徐沒說會找外人參加，也不知道吳乃仁會出現，不然根本不會去，還有人認為被設局“請君入甕”。到場後先是“柏君人力資源管理顧問公司”負責人陳啟莊來了，不久，另名戴著口罩的男子也在助理陪同下入座，該名男子脫下口罩，檢察官們才知竟是吳乃仁。



報導表示，4位檢察官自認手上沒有吳乃仁的案件，又因顧及徐名駒的面子，因此沒有當下走人。勉強在9點前吃完飯回家，也沒續攤。究竟是徐名駒或人力仲介公司老闆搞鬼不得而知。



報導指出，涂永欽、陳鴻濤、李建論和林錦鴻在檢察官圈子中評價並不差。而此事曝光後，有檢察官睡不著，強調是因徐名駒邀約才去，平時也都會相互請，根本不知有外人出席，遑論是吳乃仁會來。