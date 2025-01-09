遭控有大陸身分證　詹江村遭“調查局”約談

詹江村今日在臉書貼出在桃園市調查處門口的自拍照。（照片：詹江村臉書） 中評社桃園1月9日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市議員詹江村因日前在網路直播中遭網友質疑是否領有大陸身分證，他第一時間反諷表示“有”，還故意稱“國安局放任我”，沒想到詹今日就遭桃園市調查處約談，他在如實向調查官還原事件始末後被請回，讓詹忍不住痛批這就是“政治操作”。



詹江村今日在臉書放上一張在桃園市調查站門口的自拍照並發文表示，“剛做完筆錄，回來就被調查站約談，美式咖啡很好喝，調查官非常漂亮”。詹告訴中評社，他日前赴福州旅遊5天，昨日才返台，但今日就遭“調查局”約談。



詹江村也還原整個過程指出，他在福州旅遊期間經常開YouTube直播，有天網友在他直播時留言詢問，詹是否有大陸身分證，他第一時間反諷表示“有”，還故意稱“國安局放任我”，雖然他後來立即在同段直播影片中解釋自己並沒未領有大陸身分證，但仍因此遭“調查局”盯上，人還在大陸旅遊就已接到桃園市調查處的電話要求到案說明。



詹江村說，他在昨日返台後，今日一早就到桃園市調查處製作筆錄，讓他忍不住痛批這就是“政治操作”。對此，“調查局”也證實確有此事，但強調僅是通知詹到案說明，釐清是否有大陸身分證一事。