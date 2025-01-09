覆議案不邀卓榮泰報告　林右昌：令人遺憾

民進黨秘書長林右昌。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電（記者 黃筱筠）“立法院”不邀請“行政院”就《“憲法”訴訟法》覆議案進行報告說明，民進黨秘書長林右昌今天發布新聞稿表示，這樣的作法令人遺憾，完全主導的國民黨應為此負起一切責任，而歷史也將會留下紀錄。



中國國民黨團和台灣民眾黨團聯手，日前在“立法院”三讀通過《“憲法”訴訟法》修正草案，“行政院”已提起覆議。但國民黨團決議不邀請“行政院長”卓榮泰進行覆議案報告，卓榮泰今天也親自召開記者會對外說明，向在野“立委”喊話。



林右昌表示，民進黨的立場就是窮盡一切最大的努力與方式，以維護台灣得來不易的民主體制。而此次國民黨主導的《“憲法”訴訟法》修法，修法過程倉促粗糙，嚴重缺乏討論與社會溝通，其結果造成有癱瘓“憲法”法庭的疑慮，大幅影響人民“釋憲”權益，不但引發法律學界與律師團體上街抗議，更讓公民社會充滿“毀憲亂政”的質疑。



林右昌強調，“行政院”依憲政程序提出覆議，便是透過憲政機關之間的法定機制，提供立法部門再次審視議案有無不妥之處的機會。這是民進黨身為執政黨，盡一切努力維護國家憲政體制，為全民負起責任的作法。



他指出，如此重要的覆議案，國民黨居然可以再次封殺“行政院長”到“立法院”報告，不僅不符合憲政慣例，又徒增憲政機關間的對立。這樣的做法，不但與朱立倫主席所稱朝野“要和不要鬥”的方向背道而馳，是“說一套做一套”，也坐實了公民團體對國民黨“毀憲亂政”的控訴。



林右昌表示，仍希望“立法院”多數黨審慎看待“行政院”覆議案，以國家民主制度為重，勿把政黨利益凌駕於人民之上，懇切呼籲國民黨、民眾黨支持“行政院”覆議。