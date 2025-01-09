慰勞台中最偏遠派出所　盧秀燕年前發小紅包

台中市長盧秀燕9日趁年前來到和平區勝光派出所，向執勤員警表達感謝與關懷，發送小紅包及春聯。（台中市政府提供） 中評社台中1月9日電／台中市政府啟動今年首次“和平專案”，為了慰勞基層員警在偏遠地區堅守崗位，維護地方治安，中國國民黨籍台中市長盧秀燕9日率市府團隊趁年前來到和平區勝光派出所，向執勤員警表達感謝與關懷並發送小紅包及春聯。



盧秀燕表示，勝光派出所地處偏遠山區，該所距宜蘭僅4.8公里，與台中市區距離遠達174公里、車程甚至需時4個半小時，故有“台中最偏遠派出所”之稱，且山區交通、生活不便。但員警依然堅守崗位，展現出高度專業與使命感，為地方居民帶來安定的生活環境。



盧秀燕指出，勝光派出所從日據時代就存在，目前有6位同仁駐紮在這。她回想剛上任市長時，曾經考慮派出所是否要調整，但當時警察局、市府都很堅持，要把派出所保存下來。雖然轄區人口衹有150人左右，但勝光派出所的功能很強大，因為這個地方是個交通要道，連接包括台中、宜蘭、花蓮等，相對它交通情事很複雜。



另外，除守護山區居民安全，武陵是欣賞櫻花的全台首選地，員警們也執行觀光旅遊旺季的交通疏導與治安維護工作，所以派出所的服務能量很高，包括車子沒油、發生交通意外事故、臨時上廁所等，員警要支援的不只治安、交通，還要解決民眾困難等。



盧秀燕提到，她非常感謝員警同仁的貢獻，在山區值勤很辛苦，因為路途遙遠，休假情況也格外不便且不易，甚至5至7天才能回家，員警負責任的態度令她非常感動。



盧秀燕特別送上禮物、慰問金給派出所，另還準備春聯、首批亮相小紅包。她笑說，山區的水果比市區還好，所以這次送上的小點心是她最喜歡的椰棗加堅果，提前祝員警們新年快樂，辛苦了。

