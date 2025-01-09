桃園警方宣傳防搶演練　扮魷魚遊戲反派角色

桃園警察今日扮成時下夯劇“魷魚遊戲”反派角色來進行防搶演練。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月9日電（記者 盧誠輝）農曆春節即將到來，桃園分局為宣導民眾防搶意識與強化銀行員的危機處理應變能力，今日舉辦防搶演練，警員還特別打扮成近期最火紅的韓劇“魷魚遊戲”反派角色來搶銀行，不僅吸引民眾目光，也大幅提升防搶宣導的效果。



桃園分局今日在桃園市凱基銀行藝文分行舉辦防搶演練，由1名男警與3名女警打扮成時下最流行影集“魷魚遊戲”中的反派角色“英熙娃娃”和“符號士兵”來搶銀行，4人帶著空氣槍和玩具刀進入銀行行搶，銀行員面對突如其來的搶案發生，也立即按下警鈴報案，頓時整間銀行警鈴聲大作。



警方接獲通報後也立即出動快打部隊，手持警盾、真槍與手銬在銀行門口制伏歹徒，並將歹徒銬上手銬後帶上警車送辦。由於場面相當逼真，也吸引許多民眾駐足圍觀。在旁圍觀的呂小姐表示，警員的防搶演練相當逼真，打扮也很吸睛，在農曆春節前大家大量領錢需求時，能舉辦這樣的防搶演練，可以提升民眾的防搶意識。



桃園分局長蔡啟仁指出，警方在春節前後會針對金融機構、銀樓、加油站等處所加強巡邏確保安全，他也提醒民眾在年關將近時應提高警覺，除了到銀行領錢時要有防搶意識外，也要慎防詐騙。民眾可多利用“內政部”“警政署”建置的打詐儀表板網站，透過數據整合、案例分享及互動工具，讓民眾即時獲取最新詐騙趨勢及防詐對策，進一步降低詐騙受害的風險。