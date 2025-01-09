小笠原欣幸預言：2028大選藍白合

小笠原欣幸預測2028年大選，民眾黨會選擇支持國民黨所推出的人選。（照片：臉書） 中評社台北1月9日電／研究台灣政治逾30年、曾多次神準預測台灣大選結果的日本政治學者小笠原欣幸，9日在臉書寫出應日本媒體邀稿所做的2025年台灣政局走向分析，他在文章中預言2028年大選，會是尋求連任的賴清德，與在野黨共推單一候選人的對決，台灣民眾黨應會選擇支持中國國民黨所推出的人選。



小笠原表示，台灣政治長期陷於藍綠對立已逾20餘年。第三勢力的民眾黨原本以“超越藍綠”為口號崛起，但目前選擇與國民黨合作，和執政黨處於對立情勢。先前該黨前主席柯文哲，因台北市長任內涉嫌貪污遭起訴，此事使朝野對立情勢更加尖銳。



小笠原指出，民眾黨方面主張此事件為執政黨的“政治迫害”。若深入分析民調，民眾黨支持者的意識結構與國民黨極為接近，也就是說，兩者都抱持著對執政黨的反感，形成基層層級的“藍白合”。



小笠原提到，今年1月1日，柯文哲辭去黨主席一職，改由“立法委員”黃國昌（黨團總召）擔任代理主席。儘管柯文哲是民眾黨的“創辦人”具有極高象徵性意義，但該黨既定的藍白合路線預料不會有太大改變。民眾黨在過去1年內的支持度幾乎減半，如今所剩的多是忠誠度極高的基本盤，支持度應該已經觸底，未來很可能會持續維持在10%左右的水準。



展望3年的2028年大選，小笠原預料將會是一場由尋求連任的賴清德，與在野黨共推的單一候選人一對一的對決，而民眾黨應會選擇支持國民黨所推出的大選候選人。對國民黨而言，這“10%”的政黨支持度意義重大，因此也會在側面給予支援，避免民眾黨崩盤。