小綠人不孤單！嘉義首創大白熊燈陪過馬路

嘉義市設計出“大白熊”燈與小綠人行人交通號誌陪過馬路。（嘉義市政府提供） 中評社嘉義1月9日電／不只有小綠人陪過馬路，嘉義市繼獨創火雞燈陪走路後，今年再新增“大白熊”燈，將大白熊圖像融入行人專用號誌（小綠人）第3燈箱，與小綠人一同顯示，讓行人專用號誌更吸睛，展現嘉義市獨特的城市觀光意象。



嘉市府交通處表示，去年有事青年節創意發想“小綠人”行人交通號誌結合“火雞”燈，同年9月即首創在文化路夜市的文化路與民族路口、及中正路商圈的興中街、光華路口設置“火雞”燈，共有4面“火雞”燈，廣受好評。



今年再創新，8日於嘉義車站前林森西路及中山路口、中山路與中正路設置共4面“大白熊”燈，由大白熊創作者畫家SMART莊信棠設計，無償提供設計構想動畫檔，並授權交由尚正科技公司設計開發LED面板，順利推動大白熊燈的執行。



大白熊自疫情期間即在嘉義火車站前點亮嘉義市的城市景觀，此次大白熊燈就設置在火車站前知名觀光景點大白熊附近的中山路與中正路口、林森西路口等2處小綠人行人專用號誌燈上加裝燈箱，陪用路人過馬路。



市府交通處表示，透過LED燈面動態圖像，結合嘉義市知名地標大白熊圖案，伴隨小綠人的動態圖像，吸引停等紅燈的行人，注意行人專用燈號。希望藉此減少行人因低頭使用手機，或其他不專心行為而忽略行人燈號的危險。



市府交通處說明，行人專用號誌設須依道路交通標誌標線號誌設置規則之統一設置規定辦理，小綠人設計以“人”的圖像顯示，因此市府額外加裝燈箱，將大白熊燈融入行人專用號誌運作。