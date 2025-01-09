桃園市戰略研究會退將凋零　蘇俊賓出席支持

蘇俊賓以行動力挺台退役將官，盼凝聚眾人智慧讓台灣穩健向前行。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月9日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓今日出席桃園市戰略學術研究會會員大會，他在致詞時表示，現在國際局勢相當複雜的時刻，未來兩岸關係會如何，將影響台灣的發展，他希望研究會能越來越壯大，市府也會全力支持，相信靠著大家的努力，一定能讓台灣越走越穩健。



桃園市戰略學術研究會今日舉行第九屆第一次會員大會，包括蘇俊賓、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝和多位台退役將領與校官都到場出席。桃園市戰略學術研究會理事長蔡鋒在開場致詞時相當感概的指出，研究會近年人數已越來越少，因為許多退役將官年事已高，光是近幾年就走了二十多個會員。



蘇俊賓表示，他很珍惜每次和大家的互動機會，也相當關心桃園市戰略學術研究會的未來發展，他認為在座所有退役將領和校官才是真正愛台灣的人，尤其是在現在國際局勢相當複雜的時刻，未來兩岸關係會如何，將影響台灣的發展，他希望研究會能越來越壯大，市府也會全力支持，相信靠著大家的努力，一定能讓台灣越走越穩健。



邱奕勝指出，儘管他今天行程相當滿，但仍一定要撥空前來向各位退役將領和校官致意，也希望能藉此機會請大家吃個尾牙，他相信大家的心都是連在一起的，只要研究會有需要的時候，他都會出現，等春節過後他希望能再早一天跟大家一起喝春酒，再好好坐下來聊聊。



蔡鋒說，研究會的會員除了往生的人越來越多外，也有近二十個會員還因病躺在醫院裡，更有數十位會員目前還處於失聯狀態，所以原本只招收退役將領的研究會，未來將開放讓曾擔任過主官的校官參加，也歡迎社會賢達人士都能一起入會，讓研究會能越來越壯大，發展得越來越好。