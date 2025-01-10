曾煥程感嘆台灣只剩科技和餐飲業較沒問題

“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化1月10日電（記者 方敬為）台官方自今年起施行碳費制度，“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程接受中評社訪問表示，台灣中小企業面對碳費課徵，個個都頭大，尤其是傳統產業，幾乎無能為力，因為台灣的能源結構以火力發電為主，碳足跡無法避免，還要中小企業設法汰換環保的生產設備，以減少碳費衝擊，又是加大營運成本，許多業主乾脆停業不做。



曾煥程說，台灣的中小企業、傳統產業都不好過，電費上揚，還有碳費課徵，營運成本降不下來，二代不肯接班，這些老闆收攤還可以活下去，但員工就麻煩了，台灣的產業及能源政策若不調整，台灣的傳統產業恐怕難撐下去，台灣目前只有兩個產業較沒問題，一是政府重點發展的科技業，二就是餐飲業，因為人人都要飲食，所以許多人乾脆轉行做餐飲，不然真的很難過！



曾煥程，東海大學國貿系學士，2022年曾代表台灣維新參選彰化縣議員，後來從事中小企業輔導顧問，現為“中華工商資源整合策進會”第四屆理事長。



因應國際淨零減碳趨勢，台灣自今年起施行碳費制度施行，2026年正式收費，預估至2030年可減碳3800萬公噸。根據碳費制度，將規定直接及間接溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上之電力、燃氣供應業及製造業需進行盤查登錄及查驗，另依“碳費收費辦法”規定，今年試申報不繳費，2026年起依前一年排放量及適用費率繳納碳費。



針對台灣實施碳費制度，曾煥程表示，中小企業主普遍感到擔憂，根據碳費課徵的對象，包括鋼鐵、化學材料製造、石化、水泥、化學製品、半導體、造紙、紡織、面板、印刷電路板、其他製造業等產業別，有些大規模的廠商可能有辦法透過設備的汰換，減少碳排量，減輕碳費負擔，可是大部分的中小企業是無能為力，節能減碳困難之餘，還要面對碳費課徵拉高營運成本，又續在營利、財務狀況、產品競爭力等都將面臨嚴峻考驗。



曾煥程指出，先前台塑化與中鋼有評估，一旦開始徵收碳費，台塑化每年可能需繳納約新台幣122億元，中鋼的繳納金額則高達98億元，大廠的稅收壓力就如此沉重，更遑論是中小企業了。