綠議員王閔生析罷免　柯建銘有自己考量

民進黨籍蘇系台北市議員王閔生接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月10日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘揚言要罷免國民黨41席區域“立委”，國民黨主席朱立倫強調備戰不求戰、以戰止戰。民進黨籍蘇系台北市議員王閔生接受中評社訪問表示，國民黨若真的鎖定幾名綠委發起罷免，民進黨當然會宣傳、戳破國民黨的政治操作。



針對柯建銘喊出“雙罷”，要罷免國民黨籍“立法院正副院長”韓國瑜、江啟臣、41名藍營區域“立委”，後又說國民黨中計了？王閔生說，柯建銘在“立院”很資深，對議事運作很了解，多年處理政黨競合，柯建銘有自己的考量，他不得而知，但的確他在民間服務處，接到很多通選民電話，都希望知道如何參與罷免藍委，足見藍白在“立院”的亂象，都讓大家難以理解。



王閔生表示，國民黨無法以戰止戰，因要有民意串聯、還要有正當理由，比如國民黨最近拋出說鎖定雙北綠委吳沛憶、吳思瑤、蘇巧慧、張宏陸要進行罷免，那這4名綠委究竟表現不好在哪？他們是否提出過的法案，有害台灣全體人民利益？國民黨若純粹只是選民結構考量，以為有機會罷掉，但他相信終究行不通。



王閔生，中正大學社會福利系暨財務金融系（輔系）學士，連任3屆台北市第六選區（大安、文山）議員，歷任民進黨中央黨部發言人、民進黨青年部主任、蘇貞昌發言人兼活動部主任等，是前“行政院長”蘇貞昌的子弟兵，被歸類為“蘇系”。現正爭取民進黨台北市第八選區（南中正、文山）“立委”提名。



王閔生向中評社說，“立法院”的亂象，全台都看在眼裡，不正規的修法，內容也不符合民意潮流，卻強硬讓這些法案都過關，因此柯建銘才拋出大罷免的議題。藍白聯手在整個議事規則上，態度強硬，這都讓基層民意非常生氣，基層反彈很激烈，若像藍委賴士葆所說要反制罷免38名區域綠委，那就請拿出正當理由，不然民意不會呼應。



是否會擔心藍白合抗綠成功？他說，那得先看民眾黨至今還有多少民意支持？他認為國民黨對於民眾黨前主席柯文哲涉貪收押，也是幸災樂禍，現在藍白又會聯手？這樣的藍白合都是政治運作，不是為台灣著想。