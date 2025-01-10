制約陸配參政　施威全：“法理台獨”起手式

淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月10日電（記者 方敬為）針對台“內政部”以“國籍法”制約陸配參政，並宣佈停止“大陸人民等同‘我國國民’ ”之解釋。前陸委會主委辦公室主任、淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全接受中評社訪問表示，相關論述非“內政部”可決定，一定是“總統府”、“國安會”、陸委會層級定調，可視為“賴政府”運作“法理台獨”的起手式。



施威全指出，賴清德自詡為“務實‘台獨’工作者”，相關操作正符合其政治主張，且是最接近“台獨”法理化的方式，但“賴政府”仍遊走在紅線邊緣，例如對大陸人民的解釋採用字眼是“本國之外”而非直稱“外國人”，不過確實有朝邁向“法理台獨”的意味，尤其一旦打起行政訴訟，走到“釋憲”階段，倘若相關解釋在“憲法法庭”中勝訴，某種程度就是法理背書，這與政治宣示有差別，更為細膩，也能避免美國的壓力，可是要到真正“修憲”的那一步仍有難度。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委時間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體《菱傳媒》董事長。



大陸配偶、前南投縣議員史雪燕去年底遭“內政部”以違反“國籍法”解除議員公職，“內政部”去年12月2日以史“未依“國籍法”放棄其他國籍”為由，予以解職，並點名全台5位陸配里長，也將依“國籍法”檢視其公職資格，同時宣告，“行政院”2023年5月24日函文已指出，中國大陸人民與“中華民國國民”明顯有別。按“憲法”、“國籍法”等規定，過去認為大陸人民已具有等同“我國國民”之解釋，自即日起停止適用或不再援用。

