大罷免誰最慘？作家盤點藍綠這16人

藍委可能被罷免成功的席次。（照片：漂浪島嶼臉書） 綠委可能被罷免成功的席次。（照片：漂浪島嶼臉書） 漂浪島嶼列出藍綠委可能被罷免成功的16人。（照片：漂浪島嶼臉書） 中評社台北1月9日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前喊出要罷免41席中國國民黨區域“立委”，國民黨也傳出將“以罷制罷”，分階段啟動民進黨38席區域“立委”。對此，作家漂浪島嶼9日在臉書發文表示，罷免成功率還是建立在2024區域“立委”得票數上，並以2大因素列出藍綠可能罷免成功的16人。國民黨李彥秀，民進黨吳思瑤兩女將分居首位。



隨著大罷免時代恐來臨，各界紛紛關注有哪些“立委”是危險名單，漂浪島嶼指出，罷免成功率建立在2024區域“立委”得票數上，影響罷免因素有2個，首先是在藍綠對罷的態勢下，選區中第三勢力得票數一旦集中一黨，就足以構成影響罷免的關鍵；另外，相差5000票左右，容易受到現今支持度、厭惡度的影響，較有著翻盤機率。



基於以上2個影響罷免因素，並對照2024區域“立委”得票數，漂浪島嶼列出藍營、綠營各8個的危險席次，包括藍營的李彥秀、葉元之、涂權吉、廖偉翔、林思銘、游顥、丁學忠以及黃建賓；綠營則有吳思瑤、吳沛憶、張宏陸、王定宇、李柏毅、陳俊宇、鍾佳濱以及楊曜。



漂浪島嶼表示，在16席之外的名單則相對穩定，像是仇恨值超高的徐巧芯，就算綠營恨到牙癢癢，罷免成功也很難、郭國文雖被藍營視為暴衝公敵，卻是莫奈他何，根本難以罷免。因此，漂浪島嶼坦言，仇敵誠可恨，選區更現實，罷免投票率要拉升不易，除非個人出大事、政黨出大包，否則再仇恨也難翻盤，大罷免純屬激勵口號，真正可能罷免成功只有藍綠各8個席次。



漂浪島嶼認為，萬一罷免倒輸席次，反而重創士氣，所以大罷免行動在各黨內各有歧見，擔心出拳時機太早，打不死敵人，還反被修理。