北台灣新景點　鶯歌新北市美術館仙氣滿滿

新北市美術館以“蘆葦叢中美術館”為發想，長短不一的銀白色線條環繞建築四周，呼應蘆葦意象。（侯友宜臉書） 中評社台北1月9日電／位在新北市鶯歌區的新北市美術館將在4月25日開館，9日舉行開館宣告記者會。中國國民黨籍新北市長侯友宜說，工程花費近新台幣30億元，創館理念為立基在地、面向世界，希望提供民眾文化藝術場域，也跟國際接軌。



新北市市立美術館佔地總共2.5公頃，設於新北市陶瓷工藝重鎮鶯歌，位處館前路以南、大漢溪以西的三鶯新生地。建築物由建築大師姚仁喜打造成“蘆葦叢中的現代美術館”，銀白色充滿仙氣的建築外觀及打破封閉式的建築設計，將鶯歌地區的美景盡收眼底。



侯友宜也宣布，新北市首任館長則由有豐富藝術機構創辦營運及策展經驗的資深藝文工作者賴香伶出任。她是美國堪薩斯大學藝術史研究所碩士，美國華盛頓特區喬治華盛頓大學博物館學研究。曾任上海外灘美術館創館館長、臺北當代藝術館館長，空總當代文化實驗場執行長。



侯友宜表示，新北市應該要有一座全民美術館，結合在地文化觀光，這是多任縣市首長都有的想法。他從擔任新北市副市長開始參與新北市美術館籌建，2001年開始醞釀興建，工程歷經7次流標。決標時發生復興航空空難，之後遭逢COVID－19（2019冠狀病毒疾病）疫情等挑戰，坦言“這一路走來真的很不容易”。



侯友宜指出，為了讓全民都能進入新北市美術館，不僅改善周邊人行道空間，三鶯轉運站也落成。另外，新北捷運三鶯線預計今年底完工、明年通車。透過一系列工程完成，希望帶動土城、樹林、三峽、鶯歌發展。

