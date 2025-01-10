綠議員王孝維：少數執政要大度量才能團結

民進黨籍英系台北市議員王孝維接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月10日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘拋出大罷免中國國民黨籍“立委”，國民黨主席朱立倫強調備戰不求戰、以戰止戰。民進黨籍英系台北市議員王孝維接受中評社專訪表示，其實現在藍綠喊罷免都還只是威嚇狀態，還沒有真要發動，只有公民團體是真正展開行動。至於柯建銘與賴清德溝通關係是否微妙？他是建議柯建銘還是要聽賴清德的話，賴其實尚未對此表態支持。



對於目前政局，英系的王孝維也強調，執政者若是少數選上，那就要好好做到全民的領導人，要大度、大量，不管藍綠白選民，都要一視同仁照顧，才能真正團結，否則人民對執政者的仇恨值增高，那這樣的民選者隨時都會被換掉。



至於民進黨會擔心藍白合嗎？王孝維笑說，不用擔心，執政者只要最對的事、做到真正的公平正義，是不需要政治操作的，人民都看在眼裡，比如過去蔡英文執政，就是有容乃大、照顧全台灣人民，普遍獲得認同，蔡英文就不會怕藍白合，以致卸任後的支持度仍高，且過去國民黨執政的萬年“國會”，民進黨也沒在怕。



柯建銘日前喊出“雙罷”，要罷免國民黨籍“立法院正副院長”韓國瑜、江啟臣、41名藍營區域“立委”，藍委賴士葆則稱要反制罷免38名綠委，但柯建銘又說國民黨中計了。



屬英系的王孝維表示，這就像打拳賽前一樣，都只是擺架式進行威嚇，現在喊罷免來、罷免去、倒閣、解散“國會”等，都是在嚇阻而已，柯建銘也清楚，當然國民黨約近10席“立委”，在地方上並不穩，若公民團體真的掀起旋風，那真的才有罷免可能，不過民進黨頂多在旁吆喝聲援，不能直接介入，除非黨中央下令介入才會。

