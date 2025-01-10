台退將羅吉源：堅持反獨支持統一有什麼錯？

桃園市中央軍事院校校友會理事長、退役陸軍中將羅吉源。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月10日電（記者 盧誠輝）現年81歲的台退役陸軍中將高安國及其妻去年底被“國防部”軍事安全總隊及“調查局”指控涉嫌違反“國安法”，移送“高等檢察署”，遭羈押禁見。桃園市中央軍事院校校友會理事長、台退役陸軍中將羅吉源表示，大家對此事不能沒有反應，要團結起來，不能再讓民進黨政府愚弄台灣人民。



高安國及其妻涉違反“國安法”，去年12月18日被移送“高檢署”偵辦羈押禁見。統派日前曾發起聲援行動。



現年85歲的羅吉源歷任澎湖防衛司令部少將司令，金門防衛司令部中將副司令、海岸巡防司令部中將副司令。曾任桃園市退伍軍人協會理事長、桃園市戰略學術研究會理事長、中華黃埔四海同心會副會長。現任桃園市中央軍事院校校友會理事長。



他指出，他是陸軍官校31期畢業，高安國小他4屆是第35期畢業的學弟，高也是台灣少數曾經留學美國的將領，在陸軍歷練相當豐富，退役後更積極參與政治活動，堅持反對“台獨”，支持九二共識與兩岸統一，這樣有什麼錯？為什麼要被抓起來？



羅吉源相當感概地說，高安國現在被民進黨政府關起來，大家看起來卻似乎都沒有反應，也不再像以前能號召八百壯士去包圍“立法院”來聲援高，主因就是現在台灣許多原本“忠黨愛國”的組織都已變成弱勢團體，錢全部都被民進黨政府掌控，所以才沒有力量再去反抗。

