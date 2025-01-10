中評鏡頭：台南崑山科大有國民黨時代風格

崑山科技大學一進校門就有孫中山銅像與蔣中正銅像，學生每天都會從這經過。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南1月10日電（記者 蔣繼平）位於台南市永康區的“崑山科技大學”，一進校門就有孫中山銅像、蔣中正銅像，校園內還能發現來自山東省贈與的孔子雕像，最深處還有一座崑山湖，湖中有條優美曲橋與亭台樓閣，校園內處處都有園藝造景，由於校名就是紀念“黨國元老”田崑山，校園仍留有強烈的國民黨時代風格。



“崑山科技大學”位於台南市永康區崑大路上，前身是1964年成立的崑山工業專科學校，2000年升格為科技大學，現有工程學院、商業管理學院、創意媒體學院、民生應用學院、國際學院共五個學院。校名為紀念“國民政府元老”前“司法院長”田炯錦之父田崑山而取名。崑山同時也是崑崙山的簡稱。



一走進校園大門，即可看到“孫中山銅像”，是2011年由孫逸仙和平教育基金會主席孫穗芳所贈，替換掉1967年設置的舊銅像。銅像為站姿，手中拿著三民主義書本，高度近4公尺，莊嚴肅穆。下方八角花崗岩底座，刻有忠孝、仁愛、信義、和平、格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下等固有文化道德信念。



“孫中山銅像”後方，也有一座“蔣中正銅像”，旁刻有“民族救星”，高度也更高，走上階梯，即可看到校園廣場的大草坪，上有地標造景，兩側綠樹成蔭，兩側校園也可看到園藝植栽，維護得相當好。



正對面的就是圖書資訊館，館前豎立一座孔子雕像，是2011年由時任山東省長姜大明贈與，代表孔子故鄉及儒家思想的傳承。該雕像高1.98公尺、重量2.3噸，從山東省海運而來，雕像的基座正面鐫刻“至聖先師”、背面則刻有孔子的簡歷及致贈單位：中國孔子基金會、山東省海峽兩岸經濟文化發展促進會。



走進崑山科大校園深處，可以發現一座“崑山湖”，湖中有條優美曲橋與亭台樓閣，湖邊還可遇見土鵝、白天鵝、鴛鴦、黑天鵝，湖中生態多樣化，有日本沼蝦、克氏魚、極樂吻蝦虎、吉利慈鯛及吳郭魚等。這裡原為昔日台江內海，後因地盤上升而成潟湖，再逐漸演變成潭，舊稱鯽魚潭，崑山湖為古鯽魚潭殘存部分。