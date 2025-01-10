鄭麗文：柯建銘口出狂言 深陷窘境和困境

前藍委鄭麗文接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月10日電（記者 張嘉文）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前揚言要罷免中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、41席國民黨區域“立委”，甚至要解散國民黨等語，引發熱議。國民黨籍前“立委”鄭麗文向中評社表示，很明顯柯建銘現在拋出的雙罷主張，對民進黨來說時機點非常不對，因為“立院”正在審政府總預算，用這種方式去激怒在野黨，測試在野黨底線，只會對執政黨更不利。



鄭麗文說，另外是賴清德的領導，相信也讓柯建銘相當無以適從，民進黨團對於賴的領導也有很多的怨言，但沒有辦法向賴發洩，就只能把壓力或情緒發洩在柯建銘身上，所以柯面對的是內外壓力，在這種情境下，其情緒上很明顯有點失控，才會說出要發動雙罷免這樣的笑話，凸顯出柯建銘自己本身深陷的窘境和困境。



民眾黨將在11日司法節號召群眾上街頭抗議，鄭麗文說，柯建銘這些嗆聲，更激怒在野力量，更火上澆油，激發出更多群眾上街頭。所以這是為什麼民進黨沒有人跟著柯起鬨的原因，因為對很多綠委來講，他們也不希望自己深陷被罷免的風暴中。



鄭麗文認為，柯建銘這一任“立委”大概是在政壇的最後一舞，他當然希望能風光退休，過去八年民進黨多數執政，是柯政治人生當中最風光時刻，根本就是“立法院”地下院長。但沒想到柯的最後一舞，綠委在“立院”淪為少數，變成他最為難、最尷尬，處境最艱難的時刻，所以才會有出現這些看起來很瘋狂的發言。

