陳佩琪寒流陪坐看守所外　爆柯P瘦11公斤

柯文哲妻子陳佩琪9日晚間現身台北看守所外靜坐聲援。（照片：擷取自柯粉網紅DearNaNa直播） 中評社台北1月9日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案遭起訴求刑28年6個月羈押禁見，民眾黨11日將在台北市中正念堂舉辦“111釘孤枝”聲援。柯文哲妻子陳佩琪9日晚上9點現身土城，與10多位鋼鐵小草冒著細雨、13度的低溫一同坐在台北看守所外聲援柯文哲，陳佩琪也號召民眾11日一起站出來表達需要司法正義與審判的環境。



陳佩琪也爆料，柯文哲從9月遭羈押4個月後，瘦到剩下71公斤，跑大選的時候大概82.5公斤，瘦了11.5公斤⋯⋯瘦了脂肪是沒關係，但瘦了肌肉、步履蹣跚就比較不好，所以她現在每天會炒2盤青菜、煎荷包蛋、弄些豆類的食物，搭捷運再轉公車來送到柯文哲手上。她也感慨，第一次羈押時柯文哲還拒絕收這些食物，現在她比較放心的是柯文哲願意收。



陳佩琪也感謝支持者說，今天來是想說這邊有很多人在做手工、發傳單，她來幫忙做一些工作，也謝謝他們對柯文哲的支持，只能說感謝再感謝，為了台灣的公平正義一定要站出來，她也想在這陪柯文哲，在這邊感覺離柯文哲更近了點。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院在台北地檢署起訴後，兩度裁定柯文哲交保，但在北檢兩度提抗告成功後，1月2日更裁柯文哲等4人羈押禁見。