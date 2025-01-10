洪正明：中美未來競逐的關鍵是比誰氣長

前中山科學研究院副研究員洪正明。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月10日電（記者 盧誠輝）中國商務部2日宣布將把美國28家軍工企業列入出口管制。前中山科學研究院副研究員洪正明9日到桃園市戰略學術研究會進行專題演講時表示，中美未來競逐的關鍵是比誰氣長，以後只要中國不再賣給美國關鍵礦產，美國新的戰機和船艦也無法再生產製造，所以現在的風向已經改變了。



洪正明，新竹清華大學電機系博士、台北大學企管系博士，曾任中科院助理研究員和副研究員、芬蘭Altao(赫爾辛基)商學院企研所兼任教授、美國佛羅里達州凱撒大學企研所教授和台灣多所大專院校專任或兼任教授，現為桃園春雨講堂創辦人。



洪正明提到，美國在八國聯軍時期，因最晚加入，所以喊著要平等，但後來卻占不到太大好處。美國後來發覺自身的優勢是製造業，當時便提倡以消費來刺激生產，而隨著美國製造業不再獨大，逐漸被世界各國迎頭趕上後，便改提倡公平貿易，但後來又發現這樣也無法維持美國的領先優勢，便又提倡智慧財產，想讓世界各國都成為美國的工廠。



他指出，美國現在提倡的則是貿易制裁，因為美國發現自己的實力已慢慢衰落，而中國的實力卻日漸崛起，最近中國商務部更將把28家美國軍工企業列入出口管制，以後只要中國不再賣給美國關鍵礦產，美國新的戰機和船艦也無法再製造生產，所以現在的風向已經改變了。



洪正明認為，中美未來競逐的關鍵是比誰氣長，未來若石油美元只要再被人民幣追上，那中國絕對有實力可以跟美國拍板叫陣。

