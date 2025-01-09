111單挑民進黨政府　黃國昌喊越夜越美麗

黃國昌上館長直播節目暢談1個小時半。（照片：擷取自館長惡名昭彰直播頻道） 中評社台北1月9日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案遭起訴求刑28年6個月羈押禁見，民眾黨11日將在台北市中正念堂舉辦“111釘孤枝(閩南語：單挑)”聲援。民眾黨代理主席黃國昌9日晚上與長期挺柯的網紅“館長”陳之漢一同直播，黃國昌暢談羈押庭時檢察官的行徑，引來館長數度不滿地爆粗口，館長也撂話，把最終戰定在11日，該展現人民力量的時候了！



黃國昌9日連上數個廣播節目、直播宣傳“111釘孤枝”集會活動，他在下午的廣播節目上表示，從民眾黨宣布舉辦集結活動到現在，已有逾10位中國國民黨籍“立委”表達出席意願，大家都願意為了司法正義而站出來，藍委願意站出來，對我們來講是點滴在心。



黃國昌9日晚上赴館長的直播節目“誰來Talk館”暢談1個小時半，被問到這段時間的風風雨雨，擔任民眾黨代理主席後，心境上有何改變？



黃國昌表示，他沒什麼心境上太大的改變，柯文哲幫民眾黨做了很多事，最重要的是制定了黨的價值、原則與黨部運作的SOP，過去4個月柯文哲不在，民眾黨秘書長周榆修就帶著黨內一級主管按照SOP做事，柯文哲請辭後，第二天就照表操課，在自己的職務範圍負責，現在依然維持這樣的運作。



黃國昌直言，台北地檢署在民進黨政府指揮下，目標從來不只是柯文哲一個人，而是要摧毀民眾黨。這段時間他很感謝很多支持者的鼓勵與溫暖，他點滴在心，因為在這個時機沒有人是來撈好處的，都是相挺的，且這次原本很多沒那麼喜歡柯文哲的人，也都看不下去台灣司法被民進黨踐踏成這樣。



黃國昌說，當司法成為民進黨政府、成為賴清德的政治工具時，受害的將不只是柯文哲，只要敢忤逆，就動用所有力量整你整到死，這是多可怕的政權？1月11日他不知道會不會下雨，也不知道會有多冷，但他會陪伴每個參與者，向綠色威權發出怒吼，他會與大家站到最後一刻！11日就讓賴清德看看這場毛毛雨有多大，大家一起站出來塞爆自由廣場，自然溢出，“越夜越美麗”！



館長補充說，集會活動是下午2點開始，結束時間就看大家的嗨度。黃國昌點頭稱是。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案遭起訴求刑28年6個月，台北地方法院在台北地檢署起訴後，兩度裁定柯文哲交保，但在北檢兩度提抗告成功後，1月2日更裁柯文哲等4人羈押禁見。