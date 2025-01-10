衝了！新竹代理市長邱臣遠明上街挺司法正義

邱臣遠接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月10日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨為聲援前黨主席柯文哲因京華城案遭求刑28年6個月羈押禁見，明日將在台北市自由廣場舉行“111釘孤枝”遊行活動，訴求“還我司法正義，人民怒吼集結”。民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日出席活動時受訪表態將出席該活動，強調會用行動來表達對司法正義的支持。



邱臣遠今日到新竹市稅務局出席2025蛇來運轉送春聯租稅宣導活動，包括中國國民黨籍新竹市議員徐美等人都到場出席。活動還邀請12位書法名家在現場揮毫潑墨，除免費贈送市民春聯外，更舉辦捐發票送好禮活動。



邱臣遠在會後接受媒體聯訪時，被問到是否出席民眾黨中央明日舉辦的“111釘孤枝”遊行活動，身為民眾黨在全台唯一執政縣市首長的邱也首度公開表態指出，他將會出席該活動，要用行動來表達對司法正義的支持。



民眾黨代理黨主席黃國昌也號召全台小草明日下午2時在台北市自由廣場集結，強調遊行活動將“越夜越美麗”，他在昨日受訪時更透露已有超過10位國民黨籍“立委”表達有意出席，讓他相當感謝。黃表示，活動目前該做的準備也都已就緒，他也非常歡迎賴清德和民進黨前來參與，希望賴能親自站上台感受人民的憤怒。