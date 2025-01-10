壯闊台灣拿補助執行訓練計劃？吳怡農駁斥

遭質疑拿政府補助執行訓練計劃，吳怡農聲明駁斥。（中評社 資料照） 中評社台北1月10日電（記者 黃筱筠）有週刊昨天報導，“警政署”明年度新編列新台幣2218萬元，執行“精進民力任務隊編組訓練服勤中程計劃”，拚強化各類民防人力執勤量能，當中規劃由壯闊台灣、黑熊學院等團體辦理各項訓練課程。對此，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨天深夜在群組發表聲明，強調壯闊台灣為獨立的非營利組織，從來沒向政府或政黨申請經費或補助，“過去不曾、未來也不會。”



吳怡農表示，未曾收到任何政府單位所提供之預算書，《鏡週刊》在報導過程也未曾與壯闊台灣查核事實或詢問細節。



他指出，壯闊台灣是獨立非營利組織，從來沒有向政府或政黨申請經費或補助：過去不曾、未來也不會。壯闊台灣2020年成立至今，培訓足跡遍及全台19個縣市，與上百個組織與企業合作，提倡安全知識、舉辦緊急應變訓練、推廣社會服務。



吳怡農表示，壯闊台灣聯盟創立的初衷是建立更安全、更團結的社會。民主社會的民間力量是台灣的絕對優勢，公民團體若有能力，應盡力協助政府，共同建構更有韌性的社會安全網。因此，壯闊台灣的公益計劃包括與公部門的合作，在2022至2024的3年期間，無償為許多機構與單位提供多項服務。



他指出，包括：培訓超過1千名來自台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、高雄市的警察同仁，以及保六總隊、刑事警察局、“海巡署”、“調查局”等執法單位的夥伴；捐贈急救裝備給“警政署”、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、高雄市等縣市所屬之部分地方或特殊警力單位；培訓近1千名來自全台灣的民力志工與幹部；訓練7百名警察民防役替代役，包括基本應變課程以及助教師資的培訓。

