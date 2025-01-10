2024藍白合破局主因　陳智菡說實話了

民眾黨黨團辦公室主任陳智菡受訪。（截自“亮蔡正元講座”YouTube直播畫面) 中評社台北1月10日電／2024年大選“藍白合”破局，時任柯文哲競選辦公室發言人的陳智菡被認為是重要因素。現為民眾黨“立院”黨團辦公室主任陳智菡昨天談及“藍白合”破局時，坦言那時我們很擔心的就是這邊也輸了，政黨票到時候也輸了。前“立委”蔡正元忍不住喊，你們估票能力太差了。



根據《中時新聞網》報導，針對2024“藍白合”破局，蔡正元9日在《蔡正元講座》節目中透露，當時柯文哲去馬英九辦公室，陳智菡和黃珊珊有罷工兩天？陳智菡對此表示，她發誓絕對沒有，是柯文哲在那邊裝可憐，柯文哲是她的老闆，她怎可能跟他罷工。那天藍白會後，簽了協議之後，她確實跟柯文哲說過她要離職；但她也表示，很早就跟柯文哲說，如果決定當副手，她會支持他。



陳智菡直言，去年大選“我們得票率不夠高，沒有衝那麼高”，“藍白合過程當中，有太多人跑掉了”。她表示，那時候我們很擔心的就是這邊（藍白合選“總統”）也輸了，政黨票到時候也輸了。



蔡正元忍不住說，人跑掉了，是“跑到賴清德那邊去了”，主因正是藍白不合。不過，那些跑掉的加起來，還是贏賴清德，我們算過了，你們估票能力太差了。陳智菡回說，“對不起，我們太沒經驗了”。