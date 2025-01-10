黃健庭出席黨團大會　通過傅崐萁連任總召

國民黨團總召傅崐萁下會期續任總召。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北1月10日電（記者 張嘉文）“立法院”第11屆第2會期將在21日休會，中國國民黨秘書長黃健庭今早出席“立法院”黨團大會時宣布，由於黨團幹部選舉開放登記後都為“同額競選”，因此現任黨團總召傅崐萁確定連任、原任首席副書記長王鴻薇直接出任書記長、現任副書記長羅智強將任“首席副書記長”，現場藍委也響起一陣鼓掌，與叫好聲附和。



黃健庭強調，他也當過“立委”，但這屆的“立委”都很辛苦，他看了之後非常感動與敬佩，不過大家的表現非常好，黨團也通過很多重要的法案。黨主席朱立倫更在中常會多次肯定，社會大眾也給藍委們高度肯定，未來要繼續加油。



國民黨團總召任期1年1任，可連選連任1次；書記長、首席副書記長為每會期為1任，每會期改選1次首席副書記長，本會期首席副書記長直接接任下會期的書記長。



黃健庭今天特別出席國民黨團大會，他提到，要借用一點時間來宣布下個會期黨團三長的選舉結果，由於開放登記參選截止後都是同額競選的狀況，加上“立委”們都很忙碌，因此想說可以不要再做投票、開票的動作，但是程序還是要完備。



黃健庭向現場藍委表示，倘若徵得大家的同意，是否能針對下會期傅崐萁繼續擔任總召、羅智強任首席副書記長，用鼓掌的方式來通過？此時現場眾藍委一同鼓掌，並響起“好”的附和聲。黃也提及，王鴻薇則依黨團慣例，直接接任下會期的書記長。



黃健庭強調，非常感謝現任書記長林思銘、王鴻薇這個會期如此辛苦，他也曾當過3屆“立委”，但這屆的“立委”都很辛苦，他看了之後非常感動與敬佩。