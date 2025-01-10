公教要求比照警消停砍退休金　藍白委出席力挺

公務人員協會理事長高誓男。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月10日電（記者 俞敦平）“立法院”日前通過《警消人員人事條例》三讀，提高退休警消所得替代率。公務人員協會與多個相關團體今日在“立法院”共同召開記者會，呼籲立即停砍公教人員退休金遞減，並調整所得替代率與警消人員平等。多位藍白“立委”現身力挺，強調此議題攸關社會公平與國家治理的根基。



全台公務人員協會與多個公教相關團體，包括教育產業總工會、退休教師聯盟、台北市學校教育產業工會等，今天在“立法院”召開記者會，要求政府立即停止削減公教人員退休金，並將所得替代率調整至與警消人員相同的水平，以確保公平正義。多位藍白委員出席相挺，包含國民黨團總召傅崐萁、“立委”陳玉珍、張智倫、許宇甄與台灣民眾黨“立委”張啟楷。



公務人員協會理事長高誓男表示，此次記者會的訴求起因於“立法院”日前通過《警察人員人事條例》第35條修正案，大幅提升警消人員的退休金待遇，所得替代率最高可達80%。然而，非警消公教人員的退休金卻因政策調整，每年遞減1.5%，導致所得替代率可能降至60%。這種不平等待遇引發公教團體的強烈不滿。他認為，此舉不僅削弱了廣大公教人員的退休保障，更加深了職業別之間的對立，破壞社會的整體和諧。

